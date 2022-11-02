Донецк, 2 ноября, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Союзные силы отодвигают линию соприкосновения, это лишает боевиков ВСУ возможности безнаказанно обстреливать населенные пункты Донецкой Народной Республики, заявил 2 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Мы видим положительную динамику. Наши подразделения сейчас отодвигают линию фронта, и мы видим, что противник уже не имеет возможности столь безнаказанно обстреливать наши населенные пункты, как это было совсем недавно», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее попытки киевских нацистов наступать в направлении Кременной в Луганской Народной Республике были пресечены союзными войсками.

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