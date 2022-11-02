Вашингтон, , 13:09 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена намерена субсидировать американским гражданам счета за электроэнергию, заявили 2 ноября в пресс-службу Белого дома.

Иностранные счета Ken Teegardin

Власти готовят пакет поддержки населения на сумму почти $45 млрд.

В заявлении пресс-службы указывается, что пакет, объявленный министерством здравоохранения и социальных служб через Управление по делам детей и семьи, также поможет семьям сделать экономически эффективный ремонт дома и покрыть неоплаченные счета за коммунальные услуги.

Кроме того, в Белом доме отметили, что отдельно министерство энергетики объявило о выделении почти $9 млрд на новые программы повышения эффективности домом.