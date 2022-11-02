Москва, 2 ноября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. При финансировании в размере 600 млрд рублей программа реформирования ЖКХ даст серьезный эффект. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе «правительственного часа» в Совфеде.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

По его словам, данная программа будет утверждена до конца 2022 года, если средства подтвердятся в проекте федерального бюджета.

«Предварительно с регионами мы уже отработали: на десятки миллиардов проекты готовы. Ждем только отмашки», — пояснил Хуснуллин.

Вице-премьер РФ отметил, что на данный момент дополнительные средства предусмотрены в размере 30 млрд рублей на 2023 год, 100 млрд — на 2024 год и 150 млрд — на 2025 год. Кроме того, на цели реформирования ЖКХ в 2022 году выделены средства Фонда национального благосостояния в размере 150 млрд рублей.

«Если мы вложим примерно 280 млрд рублей и привлечем такую же цифру дополнительно, то 500-600 млрд — это уже серьезная программа, за которую можно уже получить заметное улучшение», — добавил он.

Хуснуллин обратил внимание на то, что правительство РФ предлагает российским регионам в первую очередь потратить средства на замену ветхих сетей.