Бишкек, 2 ноября, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Власти Киргизии рассматривают вопрос о введении государственного регулирования цен на уголь. Об этом стало известно в ходе визита председателя службы антимонопольного регулирования Кенешбая Тайлакова на столичные топливные базы.

Алексей Павлов Уголь

Глава госантимонополии убедился в том, что склад госпредприятия «Кыргызкомур» («Киргизуголь») и ещё несколько топливных баз продают местный уголь 4 000 сомов (2 950) за тонну.

В то же время завезённый из соседнего Казахстана уголь в Бишкеке реализуют по цене свыше 5000 сомов (3 690 рублей) за тонну.

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В антимонопольном ведомстве отмечают, что за последние двое суток в столицу Киргизии поступили ещё восемь вагонов импортного угля.

Председатель службы антимонопольного регулирования призвал руководителей топливных баз пересмотреть ценовую политику — не стремиться получить сверхприбыли во время отопительного сезона, а обеспечить население углем по доступным ценам.

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