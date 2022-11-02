Якутск, , 13:07 — REGNUM В Булунском районе Якутии сотрудница учреждения различными способами присваивала себе деньги организации. Всего ей удалось похитить более 16 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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Женщина завышала себе заработную плату, перечисляла на свой счёт средства по оплате проезда в отпуск и больничным листам, незаконно оформляла для себя алименты.

В отношении якутянки возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Обвинительное заключение по нему утверждено, его передали в суд. С обвиняемой намерены взыскать всю сумму ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мужчина, оказывавший бухгалтерские услуги предприятию Якутии, похитил 5,3 млн рублей. Деньги он проиграл в букмекерских конторах.