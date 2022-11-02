Москва, , 13:03 — REGNUM Стоимость базовой продовольственной корзины жителя России в сентябре 2022 года в среднем составила 3 тыс. 823 рубля. Таковы данные исследования, проведённого ИХ «Ромир».

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Лидируют по ценам на продукты питания Санкт-Петербург, средняя продовольственная корзина стоит 4 тыс. 082 руб., Химки — 4 тыс. 047 руб., и Москва — 4 тыс. 047 руб. Дешевле всего покупка продуктов обходится жителям Краснодара (3 тыс. 955 руб.) и Казани (3 тыс. 922 руб.).

Самую экономную и выгодную по цене продовольственную корзину предлагают «Пятёрочка» (3 тыс. 315 руб. в среднем), «Магнит» (3 тыс. 568 руб.) и «Дикси» (3 тыс. 670 руб.). Самая дорогая стоимость продовольственной корзины отмечена в магазинах «ВкусВилл» (5 тыс. 104 руб.).

Опрос проведён 14–29 сентября 2022 года в 18 городах девяти торговых сетях в России. Анализ охватил 32 наименования основных продуктов питания.

Как сообщало ИА REGNUM, упразднение потребительской корзины практически не повлияет на растущий уровень бедности.

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