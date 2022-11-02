Сеул, , 13:04 — REGNUM Делегация из 18 законодателей Японии, входящий в состав Союза японско-корейских парламентариев, отдадут дань уважения жертвам давки в ходе своего визита в Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News.

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Сообщается, что делегация во главе с членом Палаты представителей Японии Фукусиро Нукагой посетит траурный алтарь, установленный на площади перед мэрией Сеула, по прибытии в международный аэропорт Кимпхо.

Известно, что визит японских законодателей в Сеул приурочен к 50-летию союза.

Напомним, 29 октября во время фестиваля в Сеуле в честь Хэллоуина из-за большого скопления людей образовалась давка. Это привело к трагедии, в которой погибли 156 человека, включая 26 иностранцев.

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