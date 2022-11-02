Анкара, , 13:01 — REGNUM В Турции может быть проведён общенациональный референдум по вопросу ношения женщинами хиджаба. Об этом 2 ноября заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в парламенте на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Реджеп Тайип Эрдоган Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, пакет поправок в конституцию подготовлен. Сейчас депутаты ПСР приступают к их обсуждению с другими партиями.

«Всё зависит от итогов переговоров. Если складывающаяся картина не позволит принять поправки, мы готовы к различным шагам, в том числе к проведению референдума», — сказал Эрдоган.