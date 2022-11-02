Число погибших при обстреле ВСУ Донецка выросло до двух
Донецк, 2 ноября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Число погибших в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ Кировского района Донецка выросло до двух. Об этом 2 ноября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.
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«В результате обстрела [киевских нацистских формирований] в Кировском районе Донецка погибли два человека», — говорится в сообщении
Также указывается, что ещё один мирный житель в результате этого был ранен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что результате обстрела вооружёнными формированиями киевского террористического режима Кировского района Донецка погибла мирная жительница.