Кишинёв, , 13:00 — REGNUM Власти Молдавии принимают законы на основании санкционного списка другого государства, свидетельствует об отсутствии суверенитета страны. Об этом 2 ноября заявил журналистам экс-президент республики Игорь Додон.

ЕС — Молдавия — Россия © ИА REGNUM

Он прокомментировал введение США санкций в отношении в отношении экс-председателя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и Илана Шора, возглавляющего партию «Шор». Додон не хочет защищать данных политиков, но его возмущает то, что молдавские власти сразу же, без суда, ввели ограничения против них.

Экс-президент попросил представить ситуацию, что было бы, если бы при его президентстве в Молдавии принимали законы на основании решения суда в Москве. Он обвинил президента Молдавии Майю Санду и её партию «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) в сдаче интересов страны.

«То, что делают сейчас Майя Санду и PAS, делается для того, чтобы полностью подчинить молдавскую юстицию интересам Соединённых Штатов и Европейского союза», — сказал Додон.

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