Москва, , 12:59 — REGNUM Пора пригласить экс-главу правительства Великобритании Лиз Трасс на допрос по терактам на газопроводах «Северный поток», считает сенатор Андрей Климов.

Сенатор Андрей Климов Er.ru

«Возникает вопрос, а не пора ли пригласить гражданку Трасс на допрос (для начала в качестве свидетеля)?», — рассуждает Климов в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что «бывшая премьерша Британии» не скрывала ни своей русофобии, ни желания прекратить поставки газа через «Северный поток».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ заявила о возбуждении уголовного дела после повреждений газопроводов «Северный поток» по признакам международного терроризма. МИД России обратил внимание на сообщения СМИ о том, что Трасс сразу вслед за диверсией, разрушившей подводные нитки указанных магистральных газопроводов, направила сообщение в Вашингтон о том, что дело сделано («it's done»).

Молчание стран Европы по вопросу о терактах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» является непозволительным, так как такого рода действия не должны оставаться без ответа, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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