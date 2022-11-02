Красноярск, , 13:10 — REGNUM Навигация в труднодоступные районы Красноярского края завершена. В этом году из краевого бюджета на обеспечение севера топливно-энергетическими ресурсами выделено 8,1 млрд рублей. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Северный завоз Mil.ru

В рамках северного завоза районы Красноярского края получили около 82 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, а также 132 тыс. тонн угля. Топливо получили Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский, Туруханский, Северо-Енисейский, Мотыгинский и Енисейский районы.

«Ситуация с аномальным обмелением Енисея внесла определённые коррективы в навигацию 2022 года. Часть грузов, которые планировалось получать и отгружать на воду в Красноярском речном порту, была переадресована в Лесосибирский порт. Тем не менее северный завоз был выполнен в установленные сроки. Сформированного запаса будет достаточно, чтобы провести отопительный период на севере края без сбоев», — сказал руководитель по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов по Красноярскому краю Антон Нарчуганов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из порта Дудинка 24 октября вышли последние в 2022 году суда Енисейского пароходства, тем самым завершив навигацию этого года на Таймыре.

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