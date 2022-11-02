Челябинск, 2 ноября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Челябинске гражданин 1991 года рождения пойдёт под суд за обман 29 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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По данным следователей, местный житель предлагал своим либо общим знакомым помощь с приобретение бытовой техники по ценам ниже рыночных. Потерпевшие переводили ему предоплату, но товар им так и не приходил, а «продавец» каждый раз назначал новую дату отправки.

В итоге граждане заявили в полицию. Общий размер ущерба составил почти 1,5 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Курчатовский районный суд.