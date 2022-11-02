Таллин, , 12:57 — REGNUM Продолжительная теплая погода может еще больше снизить цены на газ в Европе и, в конечном счете, в Эстонии, сообщил гостелевидению страны ETV глава концерна «Эстонский газ» (Eesti Gaas) Маргус Каазик.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Каазик отметил, что европейские газовые хранилища в настоящее время настолько заполнены, что некоторые суда с СПГ вынуждены ждать в море.

«Эта ситуация действительно возникла уже в начале октября. С одной стороны, спрос на газ в Европе очень низкий из-за теплой погоды. Недавно, например, в Германии было 20 градусов тепла», — сообщил Каазик.

Поэтому газ не используется в больших объемах для отопления. С другой стороны, добавил он, промышленные потребители также заметно снизили свои аппетиты, многие предприятия сократили работу или вовсе встали.

По словам Каазика сложилась весьма необычная ситуация с морскими СПГ-возами: «Суда с СПГ кружат по морю, так как не могут сдать его в терминал по той простой причине, что потребления нет».

Поскольку СПГ необходимо использовать, когда он испаряется, то суда сжигают газ в своих двигателях. Метан нельзя выбрасывать в атмосферу, это очень вредный парниковый газ, добавил глава «Эстонского газа».

Ежедневно испаряется около 0,15% объема газа на СПГ-судах, на некоторых судах есть оборудование для повторного сжижения, но на большинстве таких установок нет.

Каазик сообщил, что судам, возможно, придется простоять в море месяц или два в ожидании лучших времен: «Судя по прогнозу ноябрь будет скорее теплым. Я думаю, нынешняя ситуация в какой-то мере сохранится еще на месяц, может быть, даже дольше».