Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM Счета бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева арестовали почти на 1 млрд рублей по делу о банкротстве ООО «Строй-Альянс», следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Блокировка счетов

По данным издания «Деловой Петербург», ходатайство об обеспечении было подано предприятием «Механизатор № 1» в рамках дела о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лица. Лавленцев связан со «Строй-Альянс» через ООО «Горкапстрой», долями которого владел до мая 2020 года.

«Принять обеспечительные меры в виде ареста на имущество, в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковские … в пределах 940 164 647,29 руб., за исключением денежных средств в размере прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его иждивении», — сказано в постановлении.

Напомним, Владимир Лавленцев был вице-губернатором по ЖКХ Петербурга с мая 2013 по октябрь 2014 года. С 2010 по июнь 2013 года — возглавлял совет директоров «АРКС». С ноября 2015 по ноябрь 2018 года был главным федеральным инспектором по городу Москва аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. С октября 2020 года — генеральный директор компании «Стройтрансгаз» (СТГ).

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