Тюмень, , 12:57 — REGNUM В Тюменской области минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года планируют увеличить до 16 242 рублей. Такая сумма МРОТ обозначена в проекте бюджета региона на будущий год, который внесён на рассмотрение в областной парламент.

Здание правительства Тюменской области Елена Миронова © ИА REGNUM

Ранее, с 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в Тюменской области была утверждена в размере 15 279 рублей. Что соответствовало минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом.

По данным Центробанка РФ, инфляция в Тюменской области в сентябре продолжила замедление и годовой показатель составил 9,7%.

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