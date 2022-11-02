Южно-Сахалинск, 2 ноября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. На Сахалине в школе №5 имени А. В. Беляева в Охе открыли «Парту Героя», которая посвящена погибшему в ходе специальной военной операции в защиту Донбасса гвардии ефрейтору Алексею Степанову, сообщили в правительстве островного региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Алексей Степанов погиб при исполнении своих воинских обязанностей 19 октября 2022 года в Херсонской области. В бою он уничтожил более 20 националистов. Награждён Орденом Мужества посмертно.

На парте разместили фотографию и биографию военнослужащего.

На открытии «Парты Героя» присутствовали мама, сестра и близкие Алексея Степанова.

Всего на Сахалине создали уже 44 таких парты, 14 из них посвящены участникам спецоперации в защиту Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в школе №28 Петропавловска-Камчатского открыли «Парту Героя», которая посвящена пожарному, награждённому орденом Мужества за отвагу, проявленную при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, Андрею Муравьёву.