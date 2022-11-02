Саров, Нижегородская область, , 12:56 — REGNUM Власти Сарова вынуждены демонтировать памятник Ленину, поскольку он накренился из-за сильного ветра, бушевавшего в городе в течение последних нескольких дней. Об этом пишет мэр Алексей Сафонов в своём телеграм-канале.

Плакат «Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин — будет жить!»

Он отметил, что в ночь с 30 на 31 октября скульптура накренилась настолько сильно, что стала представлять опасность для гуляющих неподалёку горожан.

По словам градоначальника, специалисты обследовали монумент и выяснили, что выровнять и восстановить его без временного демонтажа не представляется возможным, поскольку закладные пришли в негодность, и это привело к потере жёсткости конструкции.

В итоге руководство муниципалитета приняло решение — памятник Ленину отправить на ответственное хранение, а также провести детальное обследование конструкции и разработать проект его восстановления.