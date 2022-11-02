Париж, , 12:55 — REGNUM Министр культуры Франции Рима Абдул-Малак попытается найти решения, позволяющие провести крупнейшие фестивали летом 2024 года, несмотря на организацию Олимпийских игр в Париже, сообщает Le Figaro.

Олимпийские игры Department for Communities and Local Government

Во второй половине дня 2 ноября запланирована встреча с руководителями двадцати крупнейших фестивалей.

«Возможно, будут некоторые отмены, если определенные решения не будут найдены», — уточнила Рима Абдул-Малак, которая хочет «найти решения с министерством внутренних дел и министром спорта, ссылаясь, например, на задержки на несколько дней или пересмотр формата».

Ранее министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманен выступил за отмену фестивалей и концертов, сославшись на массовую мобилизацию правоохранительных органов летом 2024 года для обеспечения безопасности Олимпийских игр.