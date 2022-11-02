Омск, , 12:53 — REGNUM В Омской области директора ООО «К-Проект» и других лиц из числа фактического руководства компании подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, подозреваемые в 2017–2020 годы предоставляли в налоговую службу декларации с ложными сведениями. В результате компания не уплатила более 18 млн рублей налогов.

«В настоящее время в офисе, по месту жительства фигурантов изъяты технические средства, документация, проводятся допросы, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске также расследуется уголовного дела против руководителя транспортной компании «АТП №1», которого подозревают в сокрытии от налоговой службы 54 млн рублей.

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