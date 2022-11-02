Москва, 2 ноября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Непрофильные министерства не должны заниматься строительством необходимых им объектов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе «правительственного часа» с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Они, как профильные министерства, должны давать технические задания. Если это больница, то какая она должна быть и так далее. То же самое Министерство культуры. Но все эти объекты нужно перенести в Минстрой. У нас должен быть единый заказчик в лице профессионального министерства, специализирующийся на этом и все федеральные деньги должны идти через единого заказчика. Иначе никогда порядка не наведем», — подчеркнула парламентарий.