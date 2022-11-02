Москва, 2 ноября, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Концерн «Калашников» на 2023 год закладывает увеличение производства всей линейки своего оружия, сообщил 2 ноября глава группы компаний Алан Лушников.

Василий Иванов ИА REGNUM Автоматы на стенде в павильоне «Калашников»

«На следующий год закладываем дальнейшее увеличение производственной программы по всей нашей номенклатуре — это и стрелковое оружие, и высокоточное оружие, и снаряды, и беспилотники», — сказал он журналистам.

Лушников напомнил, что на 2022 год ещё в 2021-м закладывалось увеличение производства оружия на 40%.