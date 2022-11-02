Донецк, 2 ноября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В результате обстрела вооружёнными формированиями киевского террористического режима Кировского района Донецка погибла мирная жительница. Об этом 2 ноября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Свеча

«[Боевики ВСУ] нанесли удар по Кировскому району Донецка, по улице Бирюзова погибла женщина», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Куйбышевский район Донецка и населённый пункт Яковлевка были обстреляны боевиками ВСУ.