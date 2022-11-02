Пекин, 2 ноября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Логистический сектор Китая оказался менее оптимистичным в октябре из-за недавней вспышки COVID-19, сообщает 2 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Индекс, отслеживающий показатели логистического рынка страны, в прошлом месяце составил 48,8%, что на 1,8 процентных пункта меньше, чем в сентябре, по данным Китайской федерации логистики и закупок (CFLP). Значения выше 50 указывают на расширение активности, в то время как значения ниже отражают ее сокращение.

Субиндекс новых заказов в прошлом месяце составил 48,5%, что на 1,6 процентных пункта меньше, чем в сентябре, показывая, что спрос на рынке логистики все еще нуждается в обновлении.

В октябре субиндекс ожиданий деловой активности достиг 53,8%, что указывает на то, что ожидается, что сектор логистики восстановит темпы роста при условии эффективного контроля эпидемии COVID-19, согласно CFLP.