Красноярск, , 15:30 — REGNUM Навигация на Таймыре завершилась. Как сообщает сегодня, 2 ноября, пресс-служба Енисейского речного пароходства (ЕРП), за навигацию 2022 года Таймырским районным управлением ЕРП зарегистрировано 2016 судозаходов, что на 30% больше, чем показатель 2021 года. В порту обработано 1190 судов — на 47% больше, чем в прошлом году, в том числе 105 самоходных сухогрузных, 92 нефтеналивных, а также 642 судна песчаной линии.

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Грузооборот Таймырского районного управления ЕРП в навигацию 2022 года составил 2 млн 882 тыс. тонн, что на 58% выше показателя 2021 года.

«Грузооборот Таймырского районного управления составил 2 млн 882 тыс. тонн. Добыто и перевезено 1 млн 500 тыс. тонн песка с Грибановского месторождения. Обработано более 100 тыс. тонн нефтеналивного груза и более 500 тыс. тонн сыпучего, 72 тыс. тонн леса в плотах и 13 839 контейнеров», — указано в сообщении пресс-службы.

«Рост грузооборота произошёл в основном за счёт увеличения объёма добычи и перевозки песка для «Норникеля» — на 87% в сравнении с 2021 годом. Также грузопоток увеличился в связи с развитием Норильского промышленного района, масштабных строек и ремонтов на месторождениях. Помимо этого, с каждым годом растёт грузооборот в такие северные пункты, как Байкаловск, Мунгуй, Караул. Реализация крупных инвестпроектов «Норникеля» и газонефтяной промышленности на севере края даёт мощный импульс развитию внутреннего водного транспорта», — сказал Евгений Грудинов, исполнительный директор Енисейского пароходства.

Таймырское районное управление является самым северным филиалом Енисейского речного пароходства. Специалисты подразделения принимают участие в контроле над оформлением провозных документов, перемещения груза и судов не только в акватории морского порта Дудинка, но и на притоках Енисея: реках Большая Хета, Нижняя Тунгуска, Курейка, Хантайка. Оформление груза специалистами ТРУ с Дудинки и в Дудинку идет с таких пунктов как Туруханск, Байкаловск, Мунгуй, Караул, Усть-Порт, Диксон, а также база Прилуки в районе Игарки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что морские порты Астраханской области увеличивают транзит в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг» — при снижении объёмов перевалки в первом полугодии 2022 года, по итогам девяти месяцев достигнуты показатели 2021 года. Общий объём перевалки за период январь-сентябрь составил 2,1 млн тонн, и в ближайшие месяцы ожидается увеличение темпа роста грузооборота.

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