Екатеринбург, , 12:47 — REGNUM Представители туриндустрии стран Запада тяжело переживают уход российских туристов. Об этом заявил 2 ноября в Екатеринбурге президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Греция Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

«Могу сказать, что плачут представители туриндустрии тех стран, главы государств которых весело заявляют, что они без нас обходятся»., — сказал Беседин. И добавил, что посетил более 80 государств и так, как с точки зрения трат отдыхают за рубежом граждане России, не отдыхает никто.

Он также раскритиковал позицию руководства Греции, уверяющего, что сможет заместить граждан России туристами из Германии. «Мы же понимаем: чтобы заместить одного россиянина, нужно 8-10 немцев привезти, чтобы они потратили примерно так же», — подчеркнул Беседин, цитирует его Накануне. Ru.

По мнению эксперта, в таких условиях турсектор западных стран продержится ещё год. Но в отдалённой перспективе для него это будет очень большим испытанием.

«Поверьте, я слышу это от тех, кто сегодня с напуганными глазами в наших кабинетах об этом рассказывает с болью», — сказал глава Уральской ТПП.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад жалеет о том, что поток российских туристов сократился. Об этом заявил 2 ноября представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов.