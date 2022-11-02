Уфа, 2 ноября, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Бюджет Башкирии является социально-ориентированным и гарантирует выполнение всех социальных обязательств. Об этом 2 ноября сообщила заместитель премьер-министра правительства региона — министр финансов республикиЛира Игтисамова на заседании президиума государственного собрания Башкирии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Сообщается, что проект бюджета на 2023−2025 годы сохраняет преемственность в отношении определенных ранее приоритетов, он сформирован с учетом текущей экономической ситуации и необходимости реализации первоочередных задач.

«Традиционно проект бюджета является социально-ориентированным и гарантирует выполнение всех социальных обязательств. Одновременно бюджетные параметры направлены на укрепление инфраструктуры и поддержку муниципальных образований республики», — приводит пресс-служба ее слова.

Законопроектом устанавливаются следующие основные параметры бюджета Башкирии:

2023 год: доходы — 265,1 млрд рублей, расходы — 279,6 млрд рублей, дефицит — 14,5 млрд рублей;

2024 год: доходы — 247,0 млрд рублей, расходы — 252,0 млрд рублей, дефицит — 5,0 млрд рублей;

2025 год: доходы — 254,0 млрд рублей, расходы — 257,5 млрд рублей, дефицит — 3,5 млрд рублей.

Сообщается, что объем пакета бюджетных документов составляет чуть менее четырех тысяч страниц.

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