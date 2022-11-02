Шэньчжэнь, Китай, , 12:43 — REGNUM Китайский структурный биолог Янь Нин объявила, что она уйдет из Принстонского университета в США и присоединится к созданию Шэньчжэньской медицинской академии исследований и перевода (SMART) в ближайшем будущем. Этот шаг был предпринят на фоне усилий страны по привлечению большего числа талантливых людей для возвращения в Китай в поисках возможностей и развития, сообщает 2 ноября газета Global Times.

Шэньчжэнь. КНР Chuansong.me

«В ближайшем будущем я вернусь в Китай на полный рабочий день, чтобы помочь в создании нового научно-исследовательского института в Шэньчжэне, который называется SMART и объединяет несколько функций, включая научные исследования, трансформацию, развитие студентов и финансовую поддержку», — сказала 45-летняя Янь на форуме талантов Shenzhen Global Innovation.

Янь получила свою степень на факультете биологических наук и биотехнологии Университета Цинхуа в Китае в 2000 году. Согласно ее биографии на вебсайте Принстонского университета, в 2005 году она стала региональным лауреатом премии молодого ученого (Северная Америка), совместно спонсируемой Science/AAAS и GE Healthcare, за диссертацию по структурному и механистическому изучению запрограммированной клеточной смерти.

Янь получила докторскую степень в Принстоне в 2004 году и вернулась в 2018 году в качестве первого профессора молекулярной биологии Ширли М. Тилман. В 2019 году она была избрана иностранным членом Национальной академии наук за выдающийся вклад в научные исследования.

По данным медицинской академии, создание новой медицинской академии в Шэньчжэне является одним из основных проектов по строительству экспериментальной демонстрационной зоны социализма с китайскими особенностями в Шэньчжэне. Академия создается местным правительством Шэньчжэня, а глава академии является законным представителем SMART.

«Шэньчжэнь — город мечты, и я хочу воплотить здесь свою следующую мечту», — сказала Янь во время форума.

По ее словам, она хотела бы поддержать больше выдающихся ученых и бороться с различными угрозами здоровью, с которыми сталкивается человечество. Шэньчжэнь предложил ей такую возможность, и город может занять свое место в мировой области биомедицины, сказала Янь.

Тема «Янь объявил, что покидает США и возвращается в Китай» набрала более 300 млн кликов на китайском аналоге «Твиттера» Sina Weibo на момент публикации, и многие пользователи сети приветствовали ее решение вернуться на родину.