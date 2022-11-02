Москва, 2 ноября 2022, 12:43 — REGNUM Основная цель коллективного Запада — уничтожение экономики и военного потенциала России, заявил 2 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон стремится использовать её для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе — своих союзников в Европе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу заявил, что группировка НАТО вблизи границ России с участием войск внерегиональных членов альянса с февраля выросла в 2,5 раза, до более 30 тыс. человек.
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