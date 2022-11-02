Москва, , 12:43 — REGNUM Основная цель коллективного Запада — уничтожение экономики и военного потенциала России, заявил 2 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Минобороны России

По его словам, сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США. Вашингтон стремится использовать её для сохранения глобального лидерства и максимального ослабления других стран, в том числе — своих союзников в Европе.

«Но основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия — уничтожение её экономики, военного потенциала, лишение её возможности проводить независимую внешнюю политику», — заявил Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу заявил, что группировка НАТО вблизи границ России с участием войск внерегиональных членов альянса с февраля выросла в 2,5 раза, до более 30 тыс. человек.

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