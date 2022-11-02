Хабаровск, 2 ноября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Хабаровске 9 ноября состоится благотворительный концерт «Родина моя» в поддержку российской армии, сообщили в городской мэрии.

Алексей Колчин ИА REGNUM На концерте

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В концерте примут участие ведущие творческие коллективы города: ансамбль «Берега России», фолк-группа «Варвара», театр песни «Гармония», группа «Токай» и танцевальные коллективы.

Стоимость билета — 350 рублей. Все вырученные средства будут перечислены на счет городского совета ветеранов и пойдут на оказание помощи хабаровчанам, участвующим в спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятия Хабаровского края переориентировались на помощь бойцам спецоперации.