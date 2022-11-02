Донецк, , 12:43 — REGNUM Куйбышевский район Донецка и населённый пункт Яковлевка были обстреляны боевиками ВСУ. Об этом 2 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны бандеровцев был произведён в 12:05 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Также уточняется, что в 12:10 киевские вооружённые формирования выпустили три снаряда калибра 155 мм по Яковлевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев обстреляли город Горловка в ДНР.