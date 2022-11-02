Волгоград, , 12:42 — REGNUM Движение на обновлённой первой половине путепровода №8 в составе Третьей Продольной магистрали Волгограда открыто 2 ноября, сообщает пресс-служба администрации города.

Путепровод http://www.volgadmin.ru

Дорожники завершили все основные работы по укреплению конструкций путепровода. Подрядная организация привела в порядок бетонные откосы, укрепила опоры пролётов, заменила все деформационные швы, уложили новое покрытие. Через путепровод обустроили пешеходную дорожку площадью свыше 750 квадратных метров с барьерным ограждением.

В связи с завершением работ по привычному маршруту поедет автобус № 59, ранее объезжавший участок реконструкции по соседним улицам.

Весной 2023 года подрядчик приступит к работам на второй половине путепровода.