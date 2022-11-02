Москва, 2 ноября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Лиц, которые бросили недостроенные объекты, необходимо привлекать к ответственности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе «правительственного часа» с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Коллеги, это такая бесхозяйственность. Это такое безобразие. Вот вкладываем огромные деньги федеральные, региональные и бросаем там на 70, на 80, на 50 (%) недостроенные объекты», — сказала она.