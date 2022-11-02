Москва, 2 ноября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Республика Белоруссия была и остаётся надёжным партнёром России. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совместной коллегии Минобороны РФ и Белоруссии.

Tvzvezda.ru Сергей Шойгу

Шойгу отметил, что на фоне роста международной напряжённости, снижения роли международных институтов и усиливающейся конфронтации с Западом Белоруссия является верным союзником России

«Сегодня это особенно важно, потому что в мире стремительно разрушаются основы стратегической стабильности и усиливается конфронтация между Западом и Россией», — подчеркнул глава Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО обеспечивает вооруженные формирования киевского режима развединформацией и наемниками, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

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