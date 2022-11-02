Москва, 2 ноября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Москве известно о планах киевского террористического режима по созданию «грязной бомбы». Об этом 2 ноября заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на совместной коллегии Минобороны РФ и Белоруссии.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Знаем о попытках Киева создать «грязную» ядерную бомбу, а также о готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО», — сказал он.

Также Шойгу напомнил, что недавно глава преступного режима Киева В. Зеленский призвал Запад нанести превентивные ядерные удары по территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что разведывательной информацией, целеуказанием, советниками и наёмниками обеспечивает нацистский режим Киева НАТО, также альянс ведёт против России информационную и санкционную войну Европы.