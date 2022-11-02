Иркутск, , 12:41 — REGNUM Авиаинцидент с аэробусом А-320-200 произошёл сегодня, 2 ноября, в иркутском аэропорту. Как сообщает телеграм-канал OkoloBaikala, при посадке борта авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал из Душанбе в Иркутск, лопнули четыре шасси.

Самолет (сс) ThePixelman

В самолете в это время находились 70 пассажиров и пять членов экипажа. Стойки шасси не повреждены, пострадавших в салоне самолета нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года самолёт Ан-24, который следовал по маршруту Иркутск-Таксимо, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неполадок в одном из двигателей. При заходе на посадку в аэропорту Усть-Кут Иркутской области другой самолёт Ан-24 задел левым крылом поверхность земли.

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