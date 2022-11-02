Минск, 2 ноября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия начали подготовку к проведению совместных оперативных учений «Щит Союза — 2023». Об этом 2 ноября сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран.

President.gov.by Виктор Хренин

«Начата подготовка к проведению совместного оперативного учения «Щит Союза — 2023», — сказал Хренин.

Он отметил, что на учения «Щит Союза — 2023» станут главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2023 году.