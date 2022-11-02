Хабаровск, 2 ноября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Хабаровске добровольцы собрали 2 тыс. пакетов с наборами для военнослужащих, сообщили в городской мэрии.

Мэрия Хабаровска Помощь бойцам

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Предметы первой необходимости для бойцов закуплены на средства городского фонда поддержки и частных благотворителей.

Деньги в фонд поддержки хабаровчан, участвующих в специальной военной операции, поступают со специального счёта, открытого по инициативе совета ветеранов. Кроме того, сбор средств устраивают школьники, предприниматели, просто неравнодушные горожане.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с начала акции «100 миллионов для Победы» собрали 19 млн рублей.