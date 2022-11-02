Калуга, 2 ноября 2022, 12:53 — REGNUM Награды в номинации «Лучший горнолыжный отель страны» удостоены калужский горнолыжный комплекс «Квань» и встроенный в основной склон отель «SK Royal Kaluga 4*», в рамках международного форума по развитию горнолыжного отдыха и внутреннего туризма «Горы. Туризм. Бизнес», который проходит с 31 октября по 3 ноября на площадке сочинского курорта «Роза Хутор». Об этом 2 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в агентстве по развитию туризма Калужской области.

Калужский отель назван лучшим горнолыжным отелем России
Калужский отель назван лучшим горнолыжным отелем России
Агентство по развитию туризма Калужской области

На форум съехались участники из 64 регионов России — представители более 100 горнолыжных объектов. Мероприятие призвано не только отметить лучших в индустрии, но и помочь объектам подготовиться к началу горнолыжного сезона, обменяться опытом, познакомиться с новинками во всех сферах, касающихся отрасли: экипировка, снаряжение, покрытие для площадок, оборудование для оснежения и обслуживания трасс, новые виды подъемников и многое другое. На форуме состоялась церемония награждения наиболее ярких представителей горнолыжной индустрии России.

Горнолыжный комплекс «Квань» расположен на правом берегу Оки, в 10 минутах езды от центра Калуги. На карте комплекса 10 оборудованных трасс различной сложности, 8 подъемников, отель четырехзвездочный отель, кафе «На склоне» и другая инфраструктура для спорта и отдыха. Комплекс имеет оригинальную конструкцию горки: основная трасса начинается непосредственно с крыши пятиэтажного здания гостиницы и затем плавно перетекает в естественный склон

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