Калуга, 2 ноября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Награды в номинации «Лучший горнолыжный отель страны» удостоены калужский горнолыжный комплекс «Квань» и встроенный в основной склон отель «SK Royal Kaluga 4*», в рамках международного форума по развитию горнолыжного отдыха и внутреннего туризма «Горы. Туризм. Бизнес», который проходит с 31 октября по 3 ноября на площадке сочинского курорта «Роза Хутор». Об этом 2 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в агентстве по развитию туризма Калужской области.

Агентство по развитию туризма Калужской области Калужский отель назван лучшим горнолыжным отелем России

На форум съехались участники из 64 регионов России — представители более 100 горнолыжных объектов. Мероприятие призвано не только отметить лучших в индустрии, но и помочь объектам подготовиться к началу горнолыжного сезона, обменяться опытом, познакомиться с новинками во всех сферах, касающихся отрасли: экипировка, снаряжение, покрытие для площадок, оборудование для оснежения и обслуживания трасс, новые виды подъемников и многое другое. На форуме состоялась церемония награждения наиболее ярких представителей горнолыжной индустрии России.

Горнолыжный комплекс «Квань» расположен на правом берегу Оки, в 10 минутах езды от центра Калуги. На карте комплекса 10 оборудованных трасс различной сложности, 8 подъемников, отель четырехзвездочный отель, кафе «На склоне» и другая инфраструктура для спорта и отдыха. Комплекс имеет оригинальную конструкцию горки: основная трасса начинается непосредственно с крыши пятиэтажного здания гостиницы и затем плавно перетекает в естественный склон