Пекин, 2 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Мир по-прежнему сталкивается с риском комбинированной пандемии COVID-19 и гриппа, особенно этой зимой, заявил 1 ноября ведущий китайский эксперт по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань (которого иногда называют «китайский доктор Фаучи») на симпозиуме Всемирного дня гриппа 2022 года, добавив что необходимы дополнительные усилия для решения научных проблем профилактики гриппа и борьбы с ним во время пандемии COVID-19, сообщает 2 ноября газета Global Times.

Цитата из к/ф «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба». реж Джей Роуч. 1997. США Доктор Зло

«И вирус COVID-19, и вирус грипп являются респираторными вирусами, а респираторные вирусные инфекции, как правило, имеют короткий инкубационный период, быстрое и широкое распространение, обширную передачу, высокую заболеваемость и их трудно контролировать», — отметил Чжун.

Как только вспыхивает эпидемия, вызванная респираторными вирусами, она часто приводит к серьезному кризису общественного здравоохранения, а затем становится центром профилактики инфекционных заболеваний и борьбы с ними во всем мире, добавил он.

На конференции член Китайской академии наук Дун Чен также отметил, что мир по-прежнему сталкивается с высоким риском пересекающихся эпидемий респираторных инфекционных заболеваний, таких как грипп и COVID-19, и для профилактики этого еще предстоит пройти долгий путь.

«С июня произошла новая вспышка птичьего гриппа в Европе и беспрецедентная вспышка инфекции H5N1 у птиц в США с очень высоким риском распространения среди людей. Таким образом, сочетание гриппа и COVID-19 является очень большой проблемой для нас этой зимой и следующей весной», — считает бывший глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний и член Китайской академии наук Гао Фу , также предупредив, что текущий уровень вакцинации против COVID-19 постепенно увеличивается, но уровень вакцинации против гриппа, как правило, низкий.

Благодаря мерам профилактики и контроля COVID-19 данные за последние два года показали, что уровень распространенности гриппа остается низким. Но ситуация постепенно меняется. Поскольку COVID-19 вспыхивает в нескольких местах по всему Китаю с общим количеством ежедневных случаев, приближающихся к 3000, многие населенные пункты, включая Хэнань в центральном Китае и Гуандун в южном Китае, активизируют усилия по сдерживанию распространения вируса и скорейшему возобновлению работы и жизни.

Директор Глобальной программы ВОЗ по гриппу Чжан Вэньцин, заявил на конференции, что в начале пандемии COVID-19 ситуация с гриппом во всем мире была очень слабой, но изменения произошли во второй половине 2021 года. Данные показали увеличение активности вируса гриппа во многих странах, как в северном, так и в южном полушариях.

«В некоторых странах южного полушария вирус гриппа более активен, чем это было до вспышки COVID-19», — сказал Чжан, утверждая, что это указывает на важный вопрос о том, будет ли в северном полушарии наблюдаться такой же всплеск сезонного гриппа, как и в южном полушарии.

Что касается того, как эффективно бороться с этим кризисом, ученые из разных регионов и стран мира, таких как Россия и Великобритания, согласились с тем, что опыт профилактики и борьбы с COVID-19 заслуживает изучения, например, разработка быстрых и доступных методов диагностики может сыграть решающую роль в профилактике и борьбе с эпидемии гриппа.

Чжун считает, что фундаментальные исследования и клинические исследования имеют важное научное и практическое значение в диагностике, лечении и контроле респираторных вирусов. Эпидемия COVID-19 способствовала фундаментальным исследованиям патогенеза и ускорила разработку быстрых методов клинической диагностики, а также обеспечила важную основу для клинической практики профилактики эпидемий и контроля над ними и оценки прогноза заболевания.

Дун добавил, что в последние годы Китай добился ряда знаковых достижений в области исследований респираторных вирусов. Фундаментальные исследования позволили достичь прогресса в области респираторных вирусов, этиологии, структурной биологии, иммунологии, межвидовых связей и так далее, и сформировали хороший технический резерв, который может служить руководством для стратегии профилактики гриппа и борьбы с ним, сказал Дун.