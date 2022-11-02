Херсон, , 12:35 — REGNUM Более 1,5 тыс. крупнокалиберных боеприпасов ВСУ обнаружено и изъято сотрудниками Росгвардии в Херсонской области. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Боеприпасы Телеграм-канал Росгвардии

«На северо-западе Херсонской области при проверке информации от местных жителей спецназовцы Росгвардии обнаружили более полутора тысяч крупнокалиберных боеприпасов ВСУ. Среди найденного — свыше 400 мин калибра 120 мм и более 1000 артиллерийских снарядов калибра 125 мм и 152 мм», — уточнили в ведомстве.

Боеприпасы, которые пригодны для применения, переданы подразделениям, непосредственно участвующим в боевых действиях. Те же боеприпасы, которые имели следы повреждений, уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, херсонские силовики практически каждый день выявляют схроны боеприпасов, оружия, взрывчатых веществ на территории региона.