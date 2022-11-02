Москва, , 12:34 — REGNUM Разведывательной информацией, целеуказанием, советниками и наёмниками обеспечивает нацистский режим Киева НАТО, также альянс ведёт против России информационную и санкционную войну. Об этом 2 ноября заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на совместной коллегии Минобороны РФ и Белоруссии.

Сергей Шойгу Mil.ru

«НАТО обеспечивает их (боевиков ВСУ. — Прим. ред.) развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наёмников, ведёт против нас информационную и санкционную войну», — сказал он.

Также Шойгу отметил, что накачивание преступного режима Киева оружием Запад поощряют эскалацию конфликта на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что элементы ядерного шантажа со стороны террористического режима Киева, такие как провокации в отношении Запорожской АЭС, демонстративно игнорируются США и странами Европы