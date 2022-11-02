Москва, , 12:34 — REGNUM Российский рынок арендного жилья сбалансируется в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал ситуацию с продолжающимся падением цен на аренду жилья.

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«В городах миллионерах падение цены на аренду вызвано в первую очередь выходом на рынок долговременной аренды квартир, которые сдавались туристам посуточно, а также падением спроса со стороны мигрантов. Однако эта тенденция близка к своему завершению, и рынок в ближайшее время будет сбалансирован, в том числе и за счет постепенной экономической стабилизации», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что цены на аренду жилья в РФ продолжат снижаться в соответствии с динамикой снижения реальных доходов населения.

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