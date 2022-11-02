Москва, 2 ноября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Росимуществу стоит отправить в Крым бригаду специалистов, для того чтобы решить проблему с недостроенными зданиями на полуострове. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе «правительственного часа» с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

Она отметила, что за прошедшие с момента воссоединения Крыма с Россией восемь лет проблема недостроя в регионе так и не была решена.

«Ну они могут рухнуть, могут быть жертвы… Я считаю, что здесь крымские власти стараются, но может быть у них не хватает полномочий и я бы просила сенатора, крымский парламент. Ну, давайте мы поручим Росимуществу, пусть командируют туда бригаду специалистов», — сказала Матвиенко.