Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Двоих учеников одной из школ американского штата Айова подозревают в убийстве своего учителя из-за плохой оценки, сообщает New York Post.

Суд над убийцами Prokuror-kaluga.ru

Речь идет об убийстве 66-летней учительницы Нохемы Грабер, которое произошло в маленьком городке Фэрфилд 2 ноября 2021 года. Обвинение в связи с убийством было предъявлено Уилларду Миллеру и Джереми Гудейлу.

Следствию удалось установить, что Миллер встречался с Грабер, чтобы обсудить плохую оценку, в средней школе Фэрфилда после полудня в день ее убийства. Позже в тот же день потерпевшая поехала на своем фургоне в парк, где она, как известно, совершала ежедневные прогулки после школы.

Через день тело Грабер было обнаружено со следами избиения. Следователи полагают, что Миллер и Гудейл, которым в то время было по 16 лет, забили ее до смерти бейсбольной битой и позже похвастались этим в социальных сетях.

Миллер сказал полиции, что он был разочарован тем, как Грабер преподавала испанский язык, и был зол на то, что из-за низкой оценки, которую она ему поставила, снизился и его общий средний балл. Именно плохая оценка считается мотивом для убийства Грабер, что напрямую связано с Миллером. Миллер отрицал свою причастность к смерти своего учителя, но «позже заявил, что знал обо всем, но не участвовал», утверждая, что Грабер убила «бродячая группа детей в масках» и заставила его избавиться от тела.