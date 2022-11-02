Пенза, , 12:34 — REGNUM Только в Малосердобинском районе Пензенской области с начала 2022 года 11 инвалидов, в том числе ребенок, смогли получить необходимые лекарства после вмешательства прокуратуры. На проверке находятся еще три подобных обращения, сообщает региональная прокуратура.

Лекарства ИА REGNUM

С аналогичной проблемой к прокурору обратился 39-летний житель Малосердобинского района, являющийся инвалидом второй группы в связи с заболеваниями пищеварительной системы. Мужчина обжаловал действия должностных лиц ГБУЗ «Колышлейская районная больница», которые с начала 2022 года прекратили выдавать ему жизненно необходимого лекарства.

Суд встал на сторону инвалида. На администрацию больницы возложили обязанность обеспечить мужчину соответствующими препаратами. В октябре инвалиду выписали и передали лекарства.

ИА REGNUM ранее передавало, уголовное дело по факту нарушений при закупке лекарств для детей-инвалидов возбуждено в Башкирии.

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