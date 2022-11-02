Сеул, 2 ноября 2022, 12:35 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Пак Чин провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что стороны осудили ракетные пуски КНДР, назвав их «беспрецедентной провокацией». Они также выразили сожаления по поводу того, что провокации произошли в период, когда в Южной Корее объявлен национальный траур в связи с гибелью людей во время давки, а также согласились жёстко ответить КНДР.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября Северная Корея запустила не менее 17 ракет различных типов.Одна из них упала в вблизи территориальных вод Южной Кореи, в 57 километрах от расположенного на побережье города Сокчхо. Ещё одна ракета направлялась в сторону острова Уллындо и упала в море в 167 километров от него.
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