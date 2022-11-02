Сеул, 2 ноября, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин провел телефонные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Сообщается, что стороны осудили ракетные пуски КНДР, назвав их «беспрецедентной провокацией». Они также выразили сожаления по поводу того, что провокации произошли в период, когда в Южной Корее объявлен национальный траур в связи с гибелью людей во время давки, а также согласились жёстко ответить КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября Северная Корея запустила не менее 17 ракет различных типов.Одна из них упала в вблизи территориальных вод Южной Кореи, в 57 километрах от расположенного на побережье города Сокчхо. Ещё одна ракета направлялась в сторону острова Уллындо и упала в море в 167 километров от него.

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