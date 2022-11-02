Екатеринбург, 2 ноября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Западные страны сильно жалеют о сокращении потока российских туристов. Об этом заявил 2 ноября на пресс-конференции представитель Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов.

Туристы

Один из западных дипломатов в разговоре пожаловался ему, что статистика очень не радует. Конкретно в его страну поток российских туристов упал на 93%. «На каждого россиянина, который посещал эту страну, приходилось порядка 197 евро в день, которые он там тратил», — сказал Харлов, цитирует его Накануне. Ru.

Чиновник добавил, что удар по туристической инфраструктуре нанесён, и громадный. «Что бы ни говорили руководители стран Западной Европы», — сказал Харлов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд стран Евросоюза решили ограничить въезд граждан России. А с началом специальной военной операции страны ЕС закрыли небо для российских самолётов. Россия ответила тем же.